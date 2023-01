Bom Jardim tem shows para festejar a chegada de 2023 - Divulgação

Bom Jardim tem shows para festejar a chegada de 2023Divulgação

Publicado 03/01/2023 13:36

Embora todos os dias sejam adequados para a reflexão sobre nossas atitudes rotineiras, o fim do ano ganhou projeção de "época propícia" para rever valores e tantas outras coisas.

Para receber 2023 com festa, a prefeitura de Bom Jardim reservou atrações musicais para a população. O evento aconteceu na Praça João Almeida, no Centro. Para quem se identifica com o ritmo sertanejo, não faltou opção. O pagode também fez muita gente se divertir nos últimos momentos de 2022.

Por alguns minutos, a queima de fogos, com tons coloridos, atraiu a atenção de quem estava ou não na praça. -Quero desejar a todos vocês saúde, felicidades e que tenhamos um ano de 2023 de vitórias, revelou o prefeito Paulo Barros. A vice-prefeita e Secretária de Assistência Social, Simone Capozi, externou votos de prosperidade para a população. -Desejo um ano novo de muita paz, união entre as famílias e muitas conquistas. Tudo de bom para vocês.