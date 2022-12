Bom Jardim adquire 18 veículos para atender secretarias - Divulgação

Publicado 16/12/2022 15:56

Esta é a quantidade de carros que foi adquirida pela prefeitura de Bom Jardim para atender o trabalho das secretarias de Saúde, Assistência Social e Educação. Uma frota que estará a serviço da população e que, diretamente, demonstra de forma clara a eficiência da administração pública quando se está em jogo a dignidade dos bom-jardinenses, que precisam rotineiramente de meios de locomoção confortáveis, seguros e adequados à sua realidade.

A compra dos automóveis vai impactar de maneira benéfica o deslocamento da expressiva quantidade de alunos matriculados na rede municipal de ensino. Além dos estudantes, quem depende de condução para ir à outra localidade para tratamentos médicos, contará com veículos novos, graças à renovação da frota.

Para o prefeito Paulo Barros, a chegada dos veículos significa “ o comprometimento da Gestão com os anseios da coletividade, e que todo trabalho feito ao longo do ano culminou com esta conquista duradoura para o município."