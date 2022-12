A abertura dos festejos de Natal em Bom Jardim foi programada para juntar o lúdico e a fé - Divulgação

A abertura dos festejos de Natal em Bom Jardim foi programada para juntar o lúdico e a féDivulgação

Publicado 19/12/2022 16:08

Para que as comemorações de fim de ano chegassem a um número maior de pessoas, uma caravana da alegria percorreu os distritos bom-jardinenses, incluindo o Centro da cidade, onde crianças estavam eufóricas à espera do Papai Noel. A aproximação entre o "Bom Velhinho" e o público infantil fez brotar um diálogo que expôs a rotina da garotada, desejosa por contar ao personagem lendário hábitos comuns do dia a dia. Para que a atração ficasse literalmente saborosa, a equipe organizadora ofereceu pipoca e algodão-doce. A meninada ainda pôde se divertir no pula-pula e permitir que a face fosse colorida com desenhos que atraem o imaginário infantil. À noite, duas cantatas atraíram a atenção de quem estava na Praça João Almeida. O coral dos Arautos do Evangelho, que pela segunda vez se apresenta no município nesta época do ano, mostrou aos espectadores um pouco do canto gregoriano. Mais tarde, representantes das igrejas evangélicas de Bom Jardim mostraram também o sentido do Natal, com encenações reflexivas da atuação divina no mundo. O evento é uma parceria entre a Rádio Alternativa, Emerson Estúdio, Gilcimar Brito, Lorrane Franco e prefeitura de Bom Jardim.