Bom Jardim tem shows de final do ano - Divulgação

Bom Jardim tem shows de final do anoDivulgação

Publicado 27/12/2022 16:17

O fim do ano se aproxima, e a prefeitura de Bom Jardim não vai deixar de celebrar a chegada de 2023 com atrações na Praça João Almeida - Centro de Bom Jardim. Fique atento à programação, chame sua família e venha festejar conosco.

30/12 - Virada Sertaneja, a partir de 21h.

• Show com Monique Martins e P.Castro

• Sorteio da Campanha Bom Jardim um Sonho de Natal

• Show com Cesário Ramos

31/12 - Virada do Samba, a partir de 21h.

• Show com Nossa Relação

• Show com Atitude do Samba