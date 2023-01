Secretários se reúnem para discutir sobre as chuvas e possíveis emergências - Divulgação

Publicado 12/01/2023 16:48

Incumbidos de tratar temas pertinentes às chuvas, fenômeno natural que sido registrado com frequência em Bom Jardim, secretários municipais se reuniram no gabinete para elaborar táticas que resguardem a população de possíveis transtornos. Durante o encontro, foram abordados temas relativos a isolamento de área e equipamentos que são utilizados diante da possibilidade de uma ação de emergência.

-É nossa obrigação zelar pela vida do cidadão, disse o Chefe-Geral de Governo Hudson Monnerat.