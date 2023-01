Museu Fazenda Bom Jardim é atração turística importante da cidade - Divulgação

Museu Fazenda Bom Jardim é atração turística importante da cidadeDivulgação

Publicado 17/01/2023 12:07

Quando se fala em patrimônio histórico bom-jardinense, é possível que se venha à mente o Museu Fazenda Bom Jardim, local que tem sido gerido de forma cuidadosa para que o público seja imerso em fatos curiosos que fazem parte do município que este ano completa 130 anos.

A atração pela área de conversação tem trazido à cidade turistas da capital fluminense, como apontam os registros fotográficos. Visitantes de outros Estados brasileiros também foram atraídos por fatos que envolvem a produção do café e a casa do primeiro prefeito de Bom Jardim.

Viajantes do exterior já estiveram neste complexo cultural.

Visitas podem ser agendadas pelo número: (22) 9 9704 9532