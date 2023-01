Obras para que uma nova creche funcione em Campo Belo são iniciadas - Divulgação

Publicado 18/01/2023 15:47

A visão otimista que a prefeitura de Bom Jardim tem no que diz respeito à educação não é construída com base em promessas, mas em ações concretas que valorizam o ensino de uma expressiva quantidade de alunos da Rede Municipal. Após cinco reformas escolares ocorridas recentemente, mais um investimento predial começa a ganhar forma: a aplicação de mão de obra para que uma nova creche funcione no bairro Campo Belo, no mesmo espaço em que aconteciam as atividades lúdicas da Escola Clirton Rêgo Cabral.

Se antes o abandono tomava conta do ambiente, composto por amplo espaço, hoje a história se reverteu. O mato que tomava conta do prédio já começou a ser retirado. Já foram feitas inspeções no telhado, que será substituído, e parte do piso do térreo que estava inadequado já foi desafixado. A instalação de um elevador faz parte do projeto de criação da creche.