Atividades em bairro de Bom Jardim visam melhorias para moradores e visitantesDivulgação

Publicado 19/01/2023 17:00

No Trevo Zaguinha Capozi, funcionários da Secretaria de Turismo, Esporte, Lazer e Desenvolvimento Econômico se empenham para tornar a área, que fica às margens da RJ 116, receptiva para moradores e visitantes que frequentemente desembarcam no município. Embora as atividades não estejam concluídas, é possível ter noção da graciosidade que ganha forma em alguns detalhes que foram providenciados para dar "um novo ar" a este espaço e, futuramente, e ele sirva como referência para se fazer um registro fotográfico. A parceria com a empresa Superthal Supermercados foi bem-vinda, assim como o estreitamento com as secretarias de Obras, Projetos Especiais e Educação