Secretários se reúnem com o Prefeito para debaterem sobre festejos de carnaval - Divulgação

Publicado 20/01/2023 15:52

A festa mais popular do calendário brasileiro está de volta, e a prefeitura de Bom Jardim está se organizando para que os cinco dias de Carnaval na cidade sejam movidos à animação. Para que o festejo aconteça de forma organizada, secretários municipais se reuniram com o prefeito Paulo Barros para tratar do assunto. Durante parte da manhã, foram discutidos temas que envolvem a segurança da população, mapeamento de barracas, trânsito, limpeza das ruas etc. Falta menos de um mês para a folia, e toda atenção é necessária para que tudo transcorra de forma calorosa, tanto para os bom-jardinenses quanto para turistas.