Galpão Cultural de Bom Jardim - Divulgação

Galpão Cultural de Bom JardimDivulgação

Publicado 24/03/2025 13:59

Está aberta à visitação até 3 e abril, no Galpão Cultural Margaret de Jesus de Bom Jardim, a exposição “Café Rio”. Gratuita, a mostra visa valorizar a cultura cafeeira do Rio de Janeiro e destacar o potencial do agroturismo do café.



No local, o visitante poderá conhecer os diferentes tipos de café, entender os processos de produção e descobrir como essa bebida está diretamente ligada ao turismo e à cultura da região do Vale do Café.



A mostra é uma realização do Café Monthal, com o apoio da Prefeitura de Bom Jardim e da Secretaria de Cultura, e patrocínio do Governo do Estado do Rio de Janeiro e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.

Serviço:

Exposição Café Rio



Local: Galpão Cultural Margaret de Jesus - Bom Jardim (R. Luís Corrêa, n⁰ 5 - Centro)

Funcionamento: terça à sexta, das 9h às 14h

Entrada gratuita.

Até 03/04