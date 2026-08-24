Mais de 2 mil litros já foram recolhidosDivulgação Rio +Saneamento
Endereço: Praça Coronel Monnerat, 232, subsolo, loja 06, Centro
Horário: 8h às 17h
O que levar: óleo de cozinha usado, armazenado em recipiente fechado.
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