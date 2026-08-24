Mais de 2 mil litros já foram recolhidos - Divulgação Rio +Saneamento

Mais de 2 mil litros já foram recolhidosDivulgação Rio +Saneamento

Publicado 24/08/2026 15:57

Moradores de Bom Jardim têm um ponto de coleta para o descarte correto de óleo de cozinha usado. A iniciativa faz parte do Programa Trata Óleo, da Rio+Saneamento, criado para evitar que o resíduo seja despejado de forma irregular e cause impactos ambientais e problemas nas redes de esgoto.

Em Bom Jardim, o óleo pode ser entregue na loja de atendimento da concessionária, localizada na Praça Coronel Monnerat, 232, subsolo, loja 06, no Centro. O local funciona das 8h às 17h.

Para fazer o descarte, o morador deve esperar o óleo esfriar e armazená-lo em uma garrafa plástica bem fechada antes de levá-lo ao ponto de coleta.

O óleo usado não deve ser despejado na pia, no vaso sanitário ou diretamente no solo. O descarte incorreto pode provocar obstruções nas redes de esgoto, comprometer o funcionamento dos sistemas de saneamento e contaminar rios, solos e lençóis freáticos.

Mais de 2 mil litros recolhidos

Desde que foi criado, em 2023, o Trata Óleo já recolheu 2,1 mil litros de óleo de cozinha usado nos 18 municípios atendidos pela iniciativa. Atualmente, são 81 Pontos de Entrega Voluntária (PEVs).

O material coletado é encaminhado para cooperativas parceiras, que fazem a filtragem do óleo para posterior utilização na produção de biodiesel.

Segundo a Rio+Saneamento, a destinação correta desse volume evitou a emissão de aproximadamente 7,2 mil quilos de CO₂ equivalente e contribuiu para preservar cerca de 53 milhões de litros de água.

Serviço — Bom Jardim

Ponto de coleta: Rio+Saneamento

Endereço: Praça Coronel Monnerat, 232, subsolo, loja 06, Centro

Horário: 8h às 17h

O que levar: óleo de cozinha usado, armazenado em recipiente fechado.