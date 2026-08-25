Incursão das guarnições em área de mataDivulgação 11BPM
A ação é coordenada a partir do 11º Batalhão de Polícia Militar, localizado em Nova Friburgo, e conta com o apoio de equipes do 26º, 30º e 38º batalhões e do Grupamento Aeromóvel, o GAM.
A operação tem como objetivos cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão, combater a atuação de criminosos ligados ao tráfico de drogas e verificar denúncias recebidas recentemente pela população.
A Polícia Militar também busca apreender drogas, armas de fogo e munições.
O efetivo começou a ser mobilizado ainda de madrugada, com briefing e orientações de segurança para os policiais. O deslocamento para as comunidades teve início às 5h30.
Ao todo, participam da operação 70 policiais militares, incluindo equipes do 11º, 26º, 30º e 38º batalhões, além do Grupamento Aeromóvel, o GAM.
Até o momento, a Polícia Militar não divulgou o balanço da operação. Os trabalhos seguem em andamento.
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