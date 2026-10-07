A iniciativa tem como objetivo aproximar os serviços da concessionária dos moradores, levando as equipes para espaços públicos e de maior circulação. - Divulgação Rio+Saneamento

A iniciativa tem como objetivo aproximar os serviços da concessionária dos moradores, levando as equipes para espaços públicos e de maior circulação.Divulgação Rio+Saneamento

Publicado 07/10/2026 10:45 | Atualizado 07/10/2026 11:03

Os moradores do município de Bom Jardim poderão acessar diversos serviços relacionados ao abastecimento de água no dia 22 de outubro, em Banquete. A Rio+Saneamento, concessionária responsável pelo abastecimento de água, fará um plantão de atendimento ao público das 9h às 16h, na Rua José Cláudio Monerat, na Praça Principal.



Durante a ação, os moradores poderão solicitar novas ligações de água, registrar pedidos de manutenção e reparos, atualizar dados cadastrais, realizar o cadastro na Tarifa Social e negociar débitos. Também estarão disponíveis orientações e esclarecimentos sobre faturas e consumo, permitindo que a população tire dúvidas e encaminhe demandas diretamente no local.

O atendimento também representa uma oportunidade para moradores que estejam com dúvidas ou pendências relacionadas ao fornecimento de água. A equipe poderá orientar os clientes sobre os procedimentos necessários para cada solicitação e indicar os encaminhamentos adequados para a resolução das demandas apresentadas durante a ação.

A ação faz parte do programa Rio+Perto de Você, que percorre nove municípios das regiões Serrana e Norte Fluminense durante o mês de outubro. A iniciativa tem como objetivo aproximar os serviços da concessionária dos moradores, levando as equipes para espaços públicos e de maior circulação.

“Queremos garantir que todos os moradores dos municípios atendidos tenham acesso fácil etransparente aos nossos serviços, desde uma orientação sobre faturas até o cadastro na TarifaSocial. Levar nossa equipe às praças e locais públicos reforça nosso compromisso de prestarassistência humanizada e de estar presente no dia a dia da população”, contou a gerente da concessionária para os municípios da Serra e Norte Fluminense, Josiane Vasconcellos.

Equipes percorrerão nove municípios

A programação de outubro também prevê atendimentos em outros municípios da região. A ação será realizada em Carmo e Natividade, no dia 8; São Fidélis, no dia 14; Sumidouro, no dia 15; São José de Ubá, no dia 19; e Carapebus, no dia 22. Os atendimentos acontecem em locais públicos e seguem o mesmo horário, das 9h às 16h.

A orientação é que os moradores aproveitem a presença da equipe no município para verificar eventuais pendências e buscar informações sobre os serviços disponíveis, evitando deslocamentos para outras cidades.

A empresa reforça que o cliente que não puder comparecer ao atendimento presencial, mas precisar solicitar algum serviço ou esclarecer dúvidas, também pode utilizar o número de telefone 0800 772 1027, que também funciona como WhatsApp. A concessionária também disponibiliza o site e a Agência Virtual, além do aplicativo Cliente Rio+, com serviços e atendimento digital.



Serviço

Atendimento da Rio+Saneamento em Bom Jardim

Data: 22 de outubro

Horário: 9h às 16h

Local: Rua José Cláudio Monerat, Praça Principal de Banquete