A iniciativa tem como objetivo aproximar os serviços da concessionária dos moradores, levando as equipes para espaços públicos e de maior circulação.Divulgação Rio+Saneamento
Durante a ação, os moradores poderão solicitar novas ligações de água, registrar pedidos de manutenção e reparos, atualizar dados cadastrais, realizar o cadastro na Tarifa Social e negociar débitos. Também estarão disponíveis orientações e esclarecimentos sobre faturas e consumo, permitindo que a população tire dúvidas e encaminhe demandas diretamente no local.
Equipes percorrerão nove municípios
Serviço
Atendimento da Rio+Saneamento em Bom Jardim
Data: 22 de outubro
Horário: 9h às 16h
Local: Rua José Cláudio Monerat, Praça Principal de Banquete
Moradores de Bom Jardim terão atendimento da Rio+Saneamento no dia 22
Entre os serviços disponíveis estão pedidos de novas ligações de água, de manutenção e negociação de débitos
Flávio Bolsonaro alcança 56,88% dos votos para presidente em Bom Jardim
Douglas Ruas também liderou a disputa para governador no município, com 59,60% dos votos; disputa segue para segundo turno
Operação da PM mobiliza cerca de 70 agentes em comunidades de Bom Jardim
Incursão visa cumprir mandados de prisão e busca e apreensão, combater o tráfico de drogas e verificar denúncias recebidas pela polícia
Bom Jardim tem ponto para descarte de óleo de cozinha usado
Moradores podem levar o material à loja da Rio+Saneamento, que integra programa de coleta presente em 18 municípios
Concessionária promete melhorias no abastecimento de Bom Jardim
Novos equipamentos devem ampliar o monitoramento da rede, reduzir perdas e dar mais segurança à captação e distribuição de água
Justiça Eleitoral terá plantão aos fins de semana em Bom Jardim
42ª Zona Eleitoral, que também atende Duas Barras, terá funcionamento especial até novembro
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.