Quando disponíveis, as inscrições são gratuitas e podem ser feitas mediante o oferecimento de vagas - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 16/01/2023 18:12

Bom Jesus do Itabapoana – Currículo atualizado e a declaração de comprovação de matrícula (constando curso, turno e período em instituição de nível médio/técnico). Estas são as exigências para quem estiver interessado em participar do programa de estágio Mais Futuro, da Prefeitura de Bom Jesus do Itabapoana (RJ), que ainda não programou inscrições para este início de ano.

O material exigido deve ser enviado, por e-mail, para o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), de acordo com orientação postada no portal da prefeitura. Estão definidos que, para vagas reservadas a curso de nível médio (técnico) são quatro horas de estágio/dia, com bolsa-auxílio de R$ 550 por mês, já incluído o auxílio-transporte; para nível superior o valor da bolsa é R$ 700,00.

Trata-se de um programa bastante concorrido, realizado pelo governo bom-jesuense em parceria com o CIEE; a iniciativa visa selecionar estagiários abrindo oportunidades para o público estudantil. A Assessoria de Comunicação (Ascom) explica que, quando disponíveis, as inscrições são gratuitas e podem ser feitas sempre mediante o oferecimento de vagas.

“Como o processo é simplificado, a seleção é realizada em duas etapas”, pontua a Ascom, detalhando: “as etapas são análise da documentação de identificação, de residência, vínculo escolar, currículo e classificação, considerando os cursos de qualificação realizados na área de formação e atuação, além dos parâmetros estabelecidos por conselhos que regem determinados cursos quanto à prática de estágio”.