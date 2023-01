As estradas vicinais estão recebendo tratamentos especiais, em atendimento aos produtores rurais - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 19/01/2023 13:15

Bom Jesus do Itabapoana – Cumprindo cronograma que contempla tanto a zona central do município, quanto à rural, o governo de Bom Jesus do Itabapoana (RJ), por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos está executando serviços de desobstrução de estradas e poda de árvores e cumprindo outras demandas.

O foco nas estradas vicinais é para deixá-las transitáveis em atendimento aos produtores rurais, fazendo reparos emergenciais nos estragos causados pelas chuvas, visando, principalmente, facilitar o escoamento dos produtos agrícolas.

Um dos locais é a localidade de Aparecidinha, onde as equipes estão limpando bueiros e cuidando da estrada da Queijeira. De acordo com a Assessoria de Comunicação (Ascom), a Meio Ambiente também já cumpriu tarefa no preparo de solo, na região do Bom Jardim, para plantio, além de ter prestado auxílio aos produtores rurais no transporte de silagem de milho.