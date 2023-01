As equipes trabalham para manter a cidade mais bem conservada, realizando limpeza nas ruas - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 20/01/2023 16:06 | Atualizado 20/01/2023 16:11

Bom Jesus do Itabapoana – As ações para que o município esteja mais bem cuidado, com ruas limpas – o que evita focos de proliferação do Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, chikungunya e zika vírus -, a Secretaria de Obras, Transportes e Serviços Públicos de Bom Jesus do Itabapoana (RJ) atua em diversos pontos da cidade e da zona rural.

Três demandas são cumpridas como prioritárias: poda de árvore, capina e limpeza; um dos bairros beneficiados neste final de semana é o Lia Márcia, onde, na Rua Cravo de Andrade, também foi feita a pintura do corrimão da ponte.

As equipes realizaram ainda a retirada de entulho de diversos tipos em várias localidades da área central e nos distritos, segundo o secretário de Obras, Léo Gás; a constatação é de que, “além de enfear o local no qual é depositado em via pública, o entulho pode comprometer a saúde de moradores”.

“O distrito de Bom Jardim está sendo atendido com limpeza e roçagem das ruas”, aponta o secretário, que orienta os moradores do município: “sempre que houver entulho ou restos de poda de árvores ou de jardim, entrem em contato com a secretaria para que seja feita a remoção. O telefone é 3833-9600”.