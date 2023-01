Todos os detalhes estão postados do portal oficial da prefeitura pela Assessoria de Comunicação - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 23/01/2023 13:28

Cronograma de vacinação contra a Covid-19 desta segunda-feira está liberado para todas as idades

Bom Jesus do Itabapoana – Com o serviço de imunização programado para atender das 7h às 15h, na sala de vacina da Secretaria de Saúde (Rua Philomena Cyrillo, 50, Centro), o governo de Bom Jesus de Itabapoana (RJ) aguarda quem ainda não cumpriu as fases de vacinação contra a Covid-19; desde o final da semana, o cronograma está liberado.

Todos os detalhes estão postados do portal da prefeitura pela Assessoria de Comunicação (Ascom) e uma das observações é quanto à documentação exigida: Cartão de vacina; CPF; Identidade; Cartão Nacional do SUS (se tiver); Comprovante de residência. Para esta segunda-feira (23) está disponível a primeira dose (D1) para todas as pessoas com cinco anos de idade ou mais.

Também será aplicada a segunda dose (D2) infantil Coronavac, 28 dias após a primeira dose (D1); Pfizer, dois meses após a primeira (D1). Segunda (D2) adulto AstraZeneca, dois meses após a primeira (D1); Pfizer, 21 dias após a primeira (D1); Janssen: dois meses após a aplicação da primeira dose (D1); CoronaVac, 28 dias após a aplicação da primeira (D1).

O cronograma prevê ainda a terceira dose (R1) para todos (12 anos ou mais) quatro meses após aplicação da segunda (D2). Janssen reforço 2 (R2), quatro meses após a aplicação da segunda (D2). Quarta (R2), aplicada quatro meses após a terceira em pessoas com 18 anos ou mais; trabalhadores da Saúde (apresentar documento comprobatório).

Nos casos de imunossuprimidos, será aplicada dose adicional em todos (12 anos ou mais), dois meses após a aplicação da segunda (D2). Reforço 1 para todos (12 anos ou mais), quatro meses após a aplicação da adicional. Reforço 2 para pessoas acima de 40 anos, quatro meses após a aplicação do reforço 1.

Segundo a secretaria, pacientes imunossuprimidos devem apresentar à equipe de Imunização laudo médico que comprove o quadro de alto grau de imunossupressão: Imunodeficiência primária grave; Quimioterapia/Radioterapia para câncer, neoplasias hematológicas; transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) uso de drogas imunossupressoras; pessoas vivendo com HIV/AIDS; uso de corticóides em doses maiores ou iguais a 10 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por pelo menos 14 dias; uso de drogas modificadoras da resposta imune; auto inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias; pacientes em hemodiálise; pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas.