Remoção foi feita pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil com a de Assistência Social e Habitação - Foto Ascom/Divulgação

Remoção foi feita pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil com a de Assistência Social e Habitação Foto Ascom/Divulgação

Publicado 29/01/2023 16:53

Bom Jesus do Itabapoana – A tempestade passou, mais as famílias atingidas continuam recebendo assistência da prefeitura de Bom Jesus do Itabapoana (RJ); as fortes chuvas do final de semana fizeram o rio Itabapoana superar em 2,20 metros a cota de transbordo e desampararam mais de 100 pessoas, de 34 famílias que estão acomodadas em quatro escolas municipais.

As remoções foram feitas em ações conjuntas da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Civil com a de Assistência Social e Habitação; após verificar o número de moradores, os órgãos providenciaram as remoções, inclusive dos pertences básicos.

Logo que chegaram aos abrigos, todos foram cadastrados e receberam um kit de higiene pessoal, além de colchões ou colchonetes; enquanto permanecerem nos locais, eles têm direito a quatro refeições diárias (café da manhã, almoço, café da tarde e jantar), são preparadas nas escolas da rede municipal.

Por meio da Secretaria de Saúde, os abrigados também estão recebendo atendimento médico e de enfermagem, além de atenção de agentes comunitários de saúde; os atendimentos são com oferta de medicamentos de uso contínuo, material de curativo, fraldas para crianças e idosos, em caso de necessidade, além da assistência de enfermagem.

A expectativa quanto ao tempo no município é favorável, depois de uma quantidade de chuva que, segundo a Assessoria de Comunicação (Ascom), atingiu 72mm em poucas horas, provocando muitos danos Isso causou danos; diversos pontos do município ficaram alagados, em alguns o trânsito teve de ser interrompido e interrompeu levando o prefeito Paulo Sergio Cyrillo a decretar Situação de Emergência.