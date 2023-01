Várias ruas estão alagadas e Defesa Civil, de prontidão, monitora o nível do Itabapoana, - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 26/01/2023 21:15

Bom Jesus do Itabapoana - O temporal dos últimos dois dias no Norte/Noroeste do Estado do Rio de Janeiro deixou alguns municípios em situação de calamidade; um deles é Bom Jesus do Itabapoana, onde em pouco mais de uma hora choveu 72 mm, levando o prefeito Paulo Sérgio Cyrillo a decretar Situação de Emergência ontem (25).

O aguaceiro gerou transbordamento do rio Itabapoana, que banha o município, tendo atingido o nível de 5,30 metros, 2,20 acima da cota de transbordo, “causando prejuízos materiais e transtornos à vida de famílias em vários bairros, principalmente no Pimentel Marques”, aponta a Assessoria de Comunicação (Ascom) da prefeitura.

De acordo com o prefeito Cyrillo, o quadro o levou a decidis pelo decreto, respaldado por avaliação técnica da Secretaria da Defesa Civil. “O Decreto nº 2066 autoriza a mobilização de todos os órgãos municipais para atuar sob coordenação da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Civil nas ações de resposta ao desastre, reabilitação do cenário e reconstrução”, resume.