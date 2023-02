As residentes da casa feminina visitaram uma pizzaria, dentro de um processo de interação - Foto Ascom/Divulgação

Bom Jesus do Itabapoana – Despertar a atenção da população para o tema da saúde mental foi a principal meta do governo de Bom Jesus do Itabapoana (RJ), por meio da Secretaria de Saúde, ao ter realizado, durante o mês, um conjunto de ações em comemoração ao “Janeiro Branco”.

“A vida pede equilíbrio” é o tema da campanha deste ano; um ponto considerado bastante significativo foi passeio realizado, no final da semana passada, com as usuárias da residência feminina, integrada à Secretaria de Saúde, em uma pizzaria da cidade para que pudessem conviver mais perante a sociedade, e dos residentes masculinos a um restaurante, com o mesmo propósito

Sobre as atividades programadas para o mês que termina hoje, a coordenadora de Saúde Mental, Paula Cyrillo. comenta: “foram momentos agradáveis de integração que buscaram ressaltar, através de uma reflexão, a importância e os cuidados com a saúde mental dos nossos usuários".

A secretária de Saúde, Márcia Azevedo, fez questão de participar do passeio, prestando apoio à campanha: “o que me faz feliz é saber que, depois de dois anos de pandemia, apesar das perdas que tivemos, hoje poder estar reunida com amigos e pessoas queridas", assinala.