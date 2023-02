Alimentos chegaram a Bom Jesus nessa terça-feira, por meio da Secretaria Estadual de Meio Ambiente - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 01/02/2023 15:25

Bom Jesus do Itabapoana – Além dos abrigos improvisados e da atenção com providências para que todos retornassem às respectivas residências, famílias atingidas pelas chuvas de janeiro e a cheia do rio Itabapoana, em Bom Jesus do Itabapoana começaram também a receber cestas básicas.

Os produtos chegaram ontem (31) ao município, encaminhados pelo governo estadual por meio da Secretaria de Meio Ambiente; uma carga de 240 cestas foi recebida pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, que está encarregada de fazer a distribuição.

Os kits contêm gêneros alimentícios e material de higiene; por orientação do prefeito Paulo Sérgio Cyrillo, a entrega é feita pelas equipes da Assistência Social nas casas de todas as famílias vitimas da enchente que foram cadastradas.

A importância da ação é ressaltada pela secretária, Angélica Hullen: “queremos agradecer ao sargento Luis Carlos todo apoio da Defesa Civil estadual e do Governo do Estado do Rio de Janeiro; isto tem chegado a Bom Jesus, com o objetivo de minimizar os efeitos das chuvas que atinge as nossas famílias todos os anos”.