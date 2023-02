Após assinatura da renovação do convênio, o documento foi exibido por Cyrillo e representantes da entidade - Foto Ascom/Divulgação

Após assinatura da renovação do convênio, o documento foi exibido por Cyrillo e representantes da entidade Foto Ascom/Divulgação

Publicado 03/02/2023 15:29

Bom Jesus do Itabapoana – A assistência a 34 jovens na faixa etária de 14 a 18 anos (alguns em situação de vulnerabilidade e risco social), pela Sociedade de Amparo ao Menor Luizinho Teixeira (SALT), em Bom Jesus do Itabapoana (RJ) continua garantida, graças à renovação de convênio entre a entidade e o governo municipal.

A assinatura aconteceu ontem (02), envolvendo o prefeito Paulo Sergio Cyrillo; secretário de Governo, Diego Zanon; e a presidente da entidade, Dalva Martins Pereira; a renovação está garantida, com base no Termo de Fomento nº 01/2023.

Paulo Cyrillo justifica a iniciativa: “projetos voltados para os nossos jovens, que ofereçam oportunidade de estarem numa rede de proteção social, com acesso a educação e iniciação profissional, são prioridade do Executivo”.

O prefeito enfatiza que o acordo proporciona aos adolescentes atividades desenvolvidas com ações de formação e de aprendizagem, com vistas à inserção no mercado, favorecendo a sua presença na família e na comunidade. O benefício que o programa proporciona na formação do caráter dos jovens também é ressaltado por Cyrillo.

“A experiência adquirida nos vários órgãos públicos municipais e, ao mesmo tempo, a obrigatoriedade de estar frequentando a escola é importante na formação do caráter”, diz o prefeito, acentuando: “A SALT tem um projeto que contempla, em especial, beneficiários em situação de vulnerabilidade e que buscam oportunidade para estudar e viver a primeira experiência profissional”.

De acordo com os termos do novo convênio, o valor total previsto de repasse este ano é de R$ 313.194,83; o contrato tem validade prevista de 12 meses, cabendo a cada beneficiário meio salário mínimo atualizado mensalmente.