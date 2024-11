Donos de cães e gatos a partir de três meses de idade são orientados a vacinarem os animais - Foto Ilustração

Publicado 19/11/2024 18:34

Bom Jesus do Itabapoana – Iniciada dia nove, a campanha de vacinação contra a raiva em Bom Jesus do Itabapoana (RJ) será encerrada quinta-feira (21). A Secretaria de Saúde orienta: “Leve seu cão ou gato ao setor de Vigilância em Saúde Ambiental. Agindo assim, além de protegê-lo, você cuida da saúde de sua família e da comunidade”.

A Vigilância está localizada Rua Vinte e Um de Abril, 340, Centro, Bom Jesus do Itabapoana; funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Nos distritos, as datas e horários estão publicados no site e nas redes sociais da prefeitura.

A orientação é os donos de cães e gatos a partir de três meses de idade devem procurar os postos volantes no município. Os técnicos estão à disposição, entre 8h e 14h, de acordo com mo cronograma. A vacina é grátis.