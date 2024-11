Paulo Sérgio Cyrillo solicitou à Defesa Civil do Estado uma aeronave, para os períodos de temporais - Foto Divulgação

Paulo Sérgio Cyrillo solicitou à Defesa Civil do Estado uma aeronave, para os períodos de temporais Foto Divulgação

Publicado 06/11/2024 18:05 | Atualizado 06/11/2024 18:28

Bom Jesus do Itabapoana - O prefeito Paulo Sergio Cyrillo assinou, nessa terça-feira (5), com o Corpo de Bombeiros, o Plano de Contingenciamento de Chuvas para o verão 2025 de Bom Jesus do Itabapoana (RJ).

O ato aconteceu no gabinete de Cyrillo e envolve também várias secretarias e Defesa Civil Municipal, cujo coordenador, o sargento Júnior, proferiu palestra apontando pontos vulneráveis a desastres naturais, em situações de urgência/emergência, e orientando sobre como proceder em casos de necessidade.

Extraoficialmente, o prefeito solicitou à Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro - através do coronel Torres e do tenente-coronel Felipe, ambos do Corpo de Bombeiros - que disponibilize uma aeronave para atender o município períodos de temporais. O Plano é elaborado e gerenciado pela Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Civil.

Cyrillo defende ações integradas com Bom Jesus do Norte. Toninho Gualhano, prefeito do município capixaba, também participou do evento e tomou conhecimento das atividades preparatórias; entre elas treinamento de resgate em correntezas; simulados em diversas situações de desastres; e capacitação de equipes da Defesa Civil.