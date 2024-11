A Conferência Municipal do Meio Ambiente terá potencial de impactar políticas em uma escala maior - Foto Ilustração/Ascom

Publicado 11/11/2024 20:40 | Atualizado 11/11/2024 21:17

Bom Jesus do Itabapoana - Incentivar a participação popular no enfrentamento dos desafios climáticos é o objetivo da Primeira Conferência Municipal do Meio Ambiente de Bom Jesus do Itabapoana (RJ), programada para o dia 11 de dezembro, no campus municipal do Instituto Federal Fluminense (IFF). Na oportunidade, haverá eleição dos delegados que vão representar o município na etapa estadual da conferência.

De acordo com a Assessoria de Imprensa (Ascom) da prefeitura, a mobilização para as fases municipais é reforçada pelo governo federal e por organizações como a Associação Nacional de Órgãos Municipais de Meio Ambiente (Anamma); Confederação Nacional de Municípios (CNM) e a Frente Nacional dos Prefeitos (FNP).

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, explica que a participação dos municípios nas conferências do meio ambiente é de extrema importância por diversas razões: “Os municípios estão mais próximos da população e, portanto, têm uma compreensão mais aprofundada das realidades locais e das necessidades específicas de suas comunidades”.

Na opinião de Marina, essa proximidade permite que as ações e políticas ambientais sejam implementadas de forma mais eficaz. Pelos critérios, durante as etapas municipais, os participantes poderão apresentar propostas contra os efeitos causadores da emergência climática para os cinco eixos definidos pela 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente.

BENEFÍCIOS - Os efeitos listados são mitigação; adaptação e preparação para desastres; justiça climática; transformação ecológica; e governança e educação ambiental. Pode participar da conferência e votar nos delegados qualquer brasileiro maior de 16 anos. É garantido a cada município levantar até dez propostas, sendo duas para cada um dos eixos temáticos.

Quanto às propostas priorizadas, serão encaminhadas à Comissão Organizadora Estadual para serem incluídas no Caderno de Propostas que será debatido nas conferências estaduais. “Participar das conferências municipais do meio ambiente traz vários benefícios para as cidades. Entre eles, destaca-se o acesso ao conhecimento e à inovação”, ressalta a Ascom.

Outro fator considerado relevante é que a participação também fortalece a governança ambiental local: “Ao envolver diferentes setores da sociedade, como governo, sociedade civil e setor privado, as conferências promovem a construção de políticas públicas mais abrangentes e alinhadas com as necessidades e expectativas da população”, pontua.