O evento envolveu 170 alunos e 12 professores em atividades com foco na integração Foto Divulgação

Publicado 29/11/2024 15:46 | Atualizado 29/11/2024 15:46

Bom Jesus do Itabapoana – Através do “Família e Escola: Valorização da Cultura Afro-Brasileira”, a Escola Municipal Professora Ottília Vieira Campos reuniu, nesta quinta-feira (28), em Bom Jesus do Itabapoana (RJ), 170 alunos e 12 professores.

O projeto teve o objetivo de integrar alunos, parentes e a comunidade, celebrando a herança do povo afrodescendente. Segundo a Assessoria de Comunicação (Ascom) do governo municipal, aconteceram diversas atividades planejadas visando promover o aprendizado e a valorização da diversidade cultural.

“Os participantes conheceram os trabalhos desenvolvidos pelas turmas; com cada uma delas abordando temas relacionados à cultura afro-brasileira, como jogos e brincadeiras, a leitura e o conhecimento da poesia africana”, pontua a Ascom acentuando que também foram oferecidos oficina de culinária afro-brasileira, receitas de chás da medicina alternativa e sabedoria popular, entre outros pontos.

Durante as atividades, houve debates sobre a formação do povo brasileiro e o combate ao racismo, com proposta de reflexão a respeito da luta pela liberdade dos povos. “Os integrantes do projeto desenvolveram práticas de empoderamento e estudo das matrizes africanas, atividades experimentais em Ciências e Matemática e produções textuais com reflexões sobre a diversidade da língua portuguesa”, realça a Ascom.

A assessoria destaca ainda que, ao final da apresentação do projeto, “os participantes destacaram o aprendizado enriquecedor e a união proporcionada pela iniciativa, o que é essencial para a construção de uma sociedade mais justa, equilibrada e livre de preconceitos”.