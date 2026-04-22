Entre ações tratadas em encontro na Usina Santa Maria está estratégia contra contaminação de lençóis freáticos - Foto Divulgação

Entre ações tratadas em encontro na Usina Santa Maria está estratégia contra contaminação de lençóis freáticos Foto Divulgação

Publicado 22/04/2026 18:47

Bom Jesus – Preservação ambiental é uma das prioridades do governo de Bom Jesus do Itabapoana (RJ), que desenvolve campanhas que busquem mitigar os impactos do descarte incorreto de resíduos no ecossistema municipal. Uma das iniciativas é a devolução de óleo de cozinha usado e o descarte correto de material reciclável.

A iniciativa é rotineira no município e a etapa mais recente aconteceu dia 17 de abril, na Usina Santa Maria, onde foi realizada uma reunião estratégica para alinhar as diretrizes da campanha. Os agentes de endemias da Secretaria de Saúde participaram, oferecendo suporte técnico e logístico para incentivar a entrega de materiais recicláveis no Ecoponto.

De acordo com os critérios do Programa de Educação Ambiental, o óleo será trocado por sabão para a população, fortalecendo a economia circular e a consciência ecológica local. O secretário de Meio Ambiente, Maurício Zanon, explica que a iniciativa faz parte do Programa BomJê Ecoideias, e visa garantir que a mensagem chegue a todos os lares.

A estratégia conta com apoio da Secretaria de Educação, com as escolas municipais servindo como núcleos de conscientização, ensinando aos alunos o valor do descarte correto. “O descarte de óleo de cozinha na rede de esgoto é um dos principais causadores de entupimentos e contaminação de lençóis freáticos”, pontua o secretário.

Zanon incentiva que, ao trocar o óleo usado por sabão, o cidadão evita a poluição dos rios e do solo; economiza no orçamento doméstico ao receber o sabão produzido; fortalece o Ecoponto, garantindo que o material seja destinado a empresas licenciadas para o reprocessamento. "Este trabalho de educação ambiental é o que transforma a cidade a longo prazo”, frisa.

Na avaliação do secretário, o envolvimento das escolas, saúde e população local cria uma rede que protege o futuro da região. “A campanha é vitalícia e não para. Os pontos de troca são nas escolas municipais, Casa do Artesão e na própria Secretaria Municipal do Ambiente, permitindo que toda a comunidade participe ativamente desta corrente do bem pelo meio ambiente”.