Entre ações tratadas em encontro na Usina Santa Maria está estratégia contra contaminação de lençóis freáticos Foto Divulgação
Educação Ambiental é reforçada em Bom Jesus, por meio das escolas municipais
Devolução de óleo de cozinha usado e o descarte correto de material reciclável fazem parte das diretrizes da campanha
Educação Ambiental é reforçada em Bom Jesus, por meio das escolas municipais
Devolução de óleo de cozinha usado e o descarte correto de material reciclável fazem parte das diretrizes da campanha
Convênio de R$ 3,5 milhões é focado na destinação correta de resíduos
Iniciativa faz parte do Programa Compra do Lixo Tratado e beneficia quatro municípios do noroeste e um do norte
Chuvas intensas no noroeste do estado castigam município de Bom Jesus
Governo municipal mobiliza secretarias para realização de intervenções, com objetivo de reparar os estragos
Consultório na Rua reforça as ações de "saúde para todos" em Bom Jesus
Programa é uma iniciativa do Ministério da Saúde; acontece no município focado na população em situação de rua
Pioneiro no projeto Visa na Escola, Bom Jesus se destaca em encontro estadual
Lançamento no município aconteceu em outubro; Encontro do Sistema Estadual de Vigilância foi realizado sexta-feira no Rio
Mutirão cadastra as pessoas portadoras de doenças ocultas para identificação
Ação será desenvolvida pela Secretara de Assistência Social e a de Saúde, a partir desta terça-feira, até sexta, na Casa dos Conselhos
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.