Enem tem data de realização agendada para janeiro e fevereiro REPRODUÇÃO/INTERNET

Por O Dia

Publicado 17/01/2021 14:32

O tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) escolhido para a prova deste ano é o "O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira". A informação foi divulgada pelas páginas oficiais do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e pelo ministro Milton Ribeiro nas redes sociais.

A redação deve ser um texto em formato de prosa, do tipo dissertativo-argumentativo, com mais de sete linhas (máximo de 30 linhas). O título não é obrigatório e, caso seja utilizado, contará com uma das linhas da produção textual.

De acordo com o Inep, as redações do Enem são avaliadas de acordo com cinco competências. A nota máxima pode chegar a 1 mil pontos, porém há critérios que podem configurar nota zero, como fuga do tema, extensão total de até sete linhas, trecho deliberadamente desconectado do tema proposto, escrever texto que não seja dissertativo-argumentativo, ofensas, xingamentos, desenhos ou outras tentativas propositais de anulação, assinatura, rubrica ou qualquer identificação fora do local específico, entre outros.

Em 2019, o tema foi 'Democratização do acesso ao cinema no Brasil'.