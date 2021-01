Governador João Doria comemora o início da vacinação Reprodução/Twitter

Por Letícia Moura e Marina Cardoso

Publicado 17/01/2021 16:11 | Atualizado 17/01/2021 17:56

Em meio ao "triunfo da ciência" e dos profissionais que batalharam pela vacina contra o vírus, Doria criticou também o negacionismo na pandemia. "Aos técnicos, profissionais que trabalham no Butatan, contribuíram com uma vacina eficaz, segura e salvadora para os brasileiros. O triunfo da ciência, da vida, contra os negacionistas, contra aqueles que preferem o cheiro da morte. Ao invés do valor e alegria pela vida", disparou o governador.

"Hoje, anunciamos a vacina do Butantan, a vacina do Brasil, a vacina da vida. Dedicamos a vacina aos voluntários que se dedicaram para a aprovação da CoronaVac, dando um exemplo heroico para salvar vidas. Exatamente como fazem na sua profissão, diariamente, em todo o Brasil", disse Doria.

O governador também enfatizou o papel fundamental dos voluntários, que participaram da fase de testes no Brasil: "A coragem desses quase 13 mil voluntários vai ajudar a salvar milhões de brasileiros. A vitória de hoje, o dia V da vida é daqueles que valorizam e trabalham pela vida".

"Dedicamos a vocês brasileiros de qualquer parte do Brasil que souberam defender a vida, a utilização de máscara, álcool em gel e distanciamento social", comemora.

Vacinação

Na tarde deste domingo, a enfermeira Mônica Calazans, de 54 anos, foi a primeira brasileira a ser vacinada no país. Ela recebeu a primeira dose vacina CoronaVac, do Instituto Butantan. Ela está há oito meses na linha de frente do combate ao coronavírus na UTI do Hospital Emílio Ribas, em São Paulo. Mônica é negra, moradora de Itaquera (zona leste), com perfil de alto risco para complicações da covid-19. Ela é obesa, hipertensa e diabética.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, na tarde deste domingo, os dois pedidos para liberação do uso emergencial das vacinas CoronaVac e Oxford contra o coronavírus. Os imunizantes são desenvolvidos pelo Instituto Butantan e pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Com reunião que durou aproximadamente 5 horas, os votos foram unânimes pelos cinco diretores da agência.