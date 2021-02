BISPO28FEV ARTE KIKO

Por Bispo Abner Ferreira

Publicado 28/02/2021 06:00

A velocidade espantosa com que tudo acontece neste século, graças ao aparato tecnológico de que desfrutamos, faz com que as pessoas tenham sempre pressa e queiram tudo “pra ontem”. E como muitas coisas não funcionam assim, o acúmulo de situações estressantes acaba gerando muita ansiedade. Essa é uma doença que atinge mais de 264 milhões de pessoas em todo o mundo, de acordo com os dados da Organização Mundial da Saúde (OMS). E o Brasil está no topo do ranking de países com a maior taxa de pessoas com ansiedade no mundo. A ansiedade aflige indivíduos em diferentes faixas etárias e se manifesta independentemente da posição social ou cultural.



Muitos esperam a aquisição da casa própria, outros pelo par perfeito, alguns esperam a realização profissional. Tem gente esperando para ter um filho, ou uma resposta positiva do médico. São muitos os casos em que a espera é inevitável. E, de fato, esperar não é tarefa fácil pra ninguém. A pergunta que cabe é: o que fazer enquanto se espera? No dicionário, o vocábulo esperar significa: “ter esperança em”. Acredite, ter esperança em Deus é uma boa opção sempre.



Para os psicólogos, a maneira de pensar tem relação direta com a forma pela qual você se sente. O grande problema é que a ansiedade pode afetar grandemente a vida de alguém, e ela pode se tornar o resultado de traumas, estresse, doenças físicas, psicossomáticas e até mesmo desencadear a depressão. Alguns eventos estressantes e traumas, podem contribuir muito para o aumento da ansiedade, muito provável que em vários momentos da vida sua mente tenha sido invadida por uma enxurrada de pensamentos negativos.

O medo de errar e de perder o controle são exemplos clássicos. É simplesmente cansativo e estressante estar sempre convencido de que alguma coisa pode acontecer de errado, ou sofrer com o medo de não poder controlar aquilo que acontecerá no futuro. São cargas emocionais desnecessárias das quais precisamos nos livrar imediatamente.



O fato é que coisas boas demoram mesmo para acontecer. Muitas vezes, acreditamos que a vida nos diz “não”, quando na verdade ela está nos dizendo apenas “espere”. Começar um negócio, por exemplo, pode ser bem rápido, mas fazer dele um sucesso, demanda tempo. Um estudante de Medicina, para se tornar um especialista e contribuir significativamente para a sociedade, leva em torno de oito anos de estudo. Normalmente, uma árvore leva seis anos para chegar na sua fase adulta e começar a dar frutos suculentos e robustos.

Publicidade

Podemos comparar a vida com uma árvore, onde plantamos uma semente e regamos por bastante tempo até que ela possa crescer e dar frutos, pois o aprendizado para crescermos como pessoas acontece em fases. Não adianta tentar pular etapas.



Tudo acontece no seu tempo e traz um aprendizado necessário. Respeite cada fase e etapa da vida e não se apresse. “Para tudo há uma ocasião certa; há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu” (Eclesiastes 3.1).



Entregue as suas ansiedades a Deus. “Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas” (Filipenses 4:6-8).



Que Deus te abençoe!