Bispo Abner Ferreira

Por Bispo Abner Ferreira

Publicado 21/02/2021 06:00

O protagonista é aquele que representa o personagem mais importante do teatro grego clássico, onde a construção do trama estará sempre em torno do seu papel, sendo este o principal. A palavra protagonismo é formada por duas raízes gregas: proto, que significa principal, e agon, que significa lutador.

Protagonista quer dizer lutador principal, ator principal. Nos últimos anos, ela entrou nas conversas do mundo corporativo e é muito usada hoje pelos profissionais de Recursos Humanos e de Psicologia Organizacional, quando se refere à qualidade da pessoa que se destaca em qualquer situação ou acontecimento, exercendo um papel mais importante dentre os demais.



Os indivíduos com esse perfil e característica, sempre são movidos por grandes desafios, permitindo que seus sonhos sejam uma busca constante por qualidades e resultados. Geralmente este processo de formação de um protagonista, está relacionado à própria trajetória de vida, que tem total importância na exploração de seu potencial, gerando marcas que tornam sua vida uma verdadeira missão.



Martin Luther King (1929-1968), por exemplo, foi um ativista norte-americano, que lutou contra a discriminação racial e tornou-se um dos mais importantes líderes dos movimentos pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Em 1963, liderou uma marcha com 250 mil pessoas, quando fez seu importante discurso intitulado 'I Have a dream' (Eu tenho um sonho), em que descreve uma sociedade onde negros e brancos pudessem viver harmoniosamente. Um ano depois foi criada a Lei dos Direitos Civis, que garantia a tão esperada igualdade entre negros e brancos.



Na Bíblia Sagrada temos muitos exemplos de protagonistas; Abraão, conhecido como o Pai da fé, que creu contra as possibilidades. Moisés, levantado por Deus para libertar mais de três milhões de hebreus que estavam vivendo a escravidão no Egito. Davi, um homem segundo o coração de Deus que saiu de trás das malhadas de ovelhas e foi um dos grandes líderes de Israel. Pedro, um dos principais líderes da igreja primitiva. Paulo, o maior escritor do Novo Testamento, quem Deus levantou para pregar a todas as nações. E tantos outros.



Os protagonistas nem sempre acertam de primeira, erros podem ocorrer no curso do caminho, mas é errado fazer dos erros o motivo de seus fracassos, “O Senhor ampara todos os que caem, e levanta todos os que estão prostrados” (Salmos 145:14). É possível recomeçar, respeitando a verdade, princípios e essência, "Esqueçam o que se foi; não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova! Ela já está surgindo! Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo” (Isaías 43:18-19).

Essa é uma tarefa que exige determinação, foco e autenticidade, e sobre tudo a confiança em Deus. Sentimentos como pessimismo, medo de se expor, vitimização e conformismo são obstáculos a serem enfrentados pelos que decidem agir com propósitos.



Muitos protagonistas, inclusive os que mencionei, não nasceram grandes, famosos ou abastados, observar o que os movia é o real sentido e o valor de suas vidas, sem duvidas o combustível para afirmar que mesmo na pequenez, no anonimato e na dificuldade que a vida nos reservar, podemos ser pessoas que deixam um poderoso legado na história.



Quando assumimos o protagonismo de nossas vidas, não temos medo de arriscar e não desistimos facilmente, porque sabemos que Deus é por nós em todo o propósito que ele nos designar. Você também pode ser muito útil parta esta geração. Pode apontar o caminho do amor e da graça de Deus para alguma pessoa. Seja você também o protagonista. “Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus” (Mateus 5:16).