Por Bispo Abner Ferreira

Publicado 14/02/2021 06:00

Um pesquisa publicada recentemente pela revista "Psychological Science" mostrou que pessoas que sentem entusiasmo e alegria têm menos chances de sofrer problemas de perda de memória ao longo dos anos.



A maioria dos estudos publicados sobre o tema sugere que a capacidade de manter as lembranças da vida está diretamente associada a um envelhecimento saudável, tanto do pronto de vista físico, quanto emocional e mental.



Os cientistas também já apontaram que a felicidade está relacionada com a maior produtividade e o sucesso financeiro. E, ainda, que ela pode tornar o nosso coração mais saudável, o nosso sistema imunológico mais forte, e a nossa vida mais longa.



Acredito que ser feliz, ou ter uma vida mais leve, é mais do que apenas um humor passageiro. Seria a forma como nos relacionamos com os sentimentos. E não estou falando de negar emoções negativas, porque elas têm a sua importância, ou, de fingir se sentir alegre o tempo todo. Todos temos adversidades e é natural sentirmos raiva, tristeza, frustração e outras emoções negativas, mas o que será determinante é a forma como lidamos com elas.



Meu conselho é que possamos aproveitar ao máximo os bons momentos, porque a vida passa como um vapor que aparece e logo se desfaz. A Bíblia fala sobre isso no Salmo 144.4: "O homem é semelhante a um sopro; os seus dias são como a sombra que passa".



Tem uma palavra que eu gosto muito no capítulo 4 do livro de Tiago, que fala sobre essa nossa vulnerabilidade. "Agora escutem, vocês que dizem: 'hoje ou amanhã iremos a tal cidade e ali ficaremos um ano fazendo negócios e ganhando muito dinheiro!' Vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira, que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. O que vocês deveriam dizer é isto: 'Se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo'".



Quer ser feliz? Comece entregando o controle da sua vida para Deus. Essa é uma entrega que exige apenas fé para acreditar que existe alguém maior orquestrando tudo da melhor forma possível. Alguém que determina um tempo perfeito para cada coisa e que sabe muito bem guiar cada um pelo caminho certo. Eu sei que pode ser bem difícil confiar em Deus quando tudo parece errado, mas feche os olhos da dúvida e abra os olhos da fé. "O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador; o meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta" (Salmos 18.2). Até a próxima!