Por O Dia

Publicado 26/03/2021 08:00

A Polícia Civil de São Paulo instaurou inquérito para investigar a distribuidora de combustíveis Aster e a formuladora de combustíveis Copape, após vistoria realizada no mês de janeiro, onde foi encontrado etanol anidro adulterado em um tanque da companhia, que tem ligação com a Aster, localizado na cidade de Guarulhos (SP). Segundo o delegado responsável pelo caso, Vilson Genestretti, o combustível apresentou não conformidade nos quesitos de massa específica e teor alcoólico.

De acordo com advogado especializado no setor de combustíveis procurado por “O Dia”, a adulteração de combustíveis vinha sendo punida com a cassação da inscrição da empresa pela Secretaria da Fazenda de São Paulo. “O órgão imediatamente instaurava um procedimento de cassação de inscrição Estadual e em menos de 90 dias já cassaria o terminal e a própria distribuidora. Mas não foi o que aconteceu neste caso da Aster”, diz. Mesmo com ofício recebido da ANP, a Secretaria de Fazenda não se posicionou em relação à empresa.

Publicidade

O especialista afirma, ainda, que as decisões da Secretaria de cassar as inscrições de empresas que adulteram combustíveis acabavam sendo confirmadas na Justiça e provocavam um efeito positivo para o mercado e consumidores. “A qualidade dos combustíveis melhorou sensivelmente porque as empresas tinham receio de serem banidas ao se envolverem com adulteração de combustíveis, impedindo os sócios de atuarem no segmento por 5 anos”, afirma.

O combate à prática fraudulenta, com a cassação da inscrição de postos, distribuidoras, transportadores e terminais historicamente faz parte da atuação da Secretaria de Fazenda de São Paulo. Desde 2005, mais de 1000 inscrições foram cassadas. A prática foi positiva e influenciou outros entes da federação a aplica-la.

Publicidade

EMPRESA JÁ FOI DENUNCIADA

Em matéria recente, “O Dia” revelou esquema de sonegação de impostos, adulteração de combustíveis e fraudes na importação envolvendo a formuladora de combustíveis, Copape, e a distribuidora Aster Petróleo. Juntas as empresas montaram uma operação que permite a venda da gasolina com margens de lucro 20 vezes maior que dos concorrentes. Com isso, as empresas conseguiram expandir suas atividades para vários estados e seus lucros, que hoje passam de R$ 150 milhões por mês.

Publicidade

No esquema, a Copape tem sonegado milhões de reais ao importar, a partir de umas das maiores tradings do mundo, a Vitol, gasolina acabada (A) de baixa qualidade como se fosse Nafta, derivado de petróleo necessário para a obtenção da Gasolina A.

A gasolina A, importada dos Estados Unidos a partir da trading Vitol, é rotulada como nafta e entra pelo Porto de Paranaguá (PR). Se fosse nafta, como atestam as guias de importação, a Copape teria de transportá-la até São Paulo para o processo de formulação, que consiste na transformação da Nafta em gasolina A. Para isso, a Copape teria custos logísticos de cerca de R$ 0,20 centavos por litro no transporte, além de arcar com os custos da produção. Além disso, teria uma tributação de pelos 3 vezes maior do que paga hoje declarando como Nafta.

Publicidade

Porém, de acordo com o relato, a gasolina A, vinda dos Estados Unidos, é misturada ao etanol pela Aster no próprio estado do Paraná e comercializada para os estados do Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo. A operação fraudulenta consiste em importar gasolina como nafta, forjar o transporte até a sede da Aster, em São Paulo, onde deveria ser transformada em gasolina para comercialização. Curiosamente, umas das maiores compradoras do produto da Copape é a distribuidora Rodoil, que tem a trading Vitol como controladora.

A comercialização desse produto, além de gerar prejuízos aos cofres públicos federais e estaduais também traz transtornos para os consumidores, pois segundo relados de fontes do mercado são o “verdadeiro refugo do mercado americano”.

Publicidade

VITOL É INVESTIGADA NA LAVA-JATO

A Vitol, gigante multinacional acusada de desvios na Petrobrás estaria envolvida na fraude de importação, pois seria a exportadora do produto e uma das clientes da Copape através de sua subsidiária localizada no Paraná de nome RODOIL.

Publicidade

LIGAÇÕES COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Segundo relatos, o idealizador da fraude é o empresário conhecido como “Beto Louco”, o qual, ainda segundo fontes do mercado, teria ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC). E por conta disso, a Secretaria de Fazenda vem encontrado dificuldades para agir, pois os agentes fiscais estariam sofrendo ameaças desse grupo criminoso.