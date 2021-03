Por IG - Último Segundo

Publicado 24/03/2021 19:28 | Atualizado 24/03/2021 20:37

Rio - Poucos minutos depois de o assunto "300 mil mortes por covid-19 no Brasil" inundar o Twitter, os filhos do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) usaram as redes sociais para fazerem críticas a opositores do governo federal.

O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) publicou vídeo com críticas ao governador João Doria (PSDB). Usando falas do tucano fora de contexto e matérias que noticiavam medidas consideradas impopulares tomadas pelo chefe do executivo paulista, Carlos pediu que os seguidores "tirassem suas conclusões" a respeito do rival político do presidente Bolsonaro:

Já o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) acusou a "esquerda" de "burrice e hipocrisia", ao publicar tuíte e imagem do humorista Antonio Tabet.

Nenhum membro da família Bolsonaro se pronunciou (até o momento da publicação) a respeito da triste marca alcançada nesta quarta (24), onde 300 mil brasileiros morreram em decorrência da covid-19.

A média móvel de mortes pela doença bateu recordes na última terça (23) e a maioria absoluta dos estados sofrem com a sobrecarga no sistema de saúde, o que inclui a falta de leitos de UTI.