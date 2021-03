Anvisa autoriza testes de soro anti-Covid em seres humanos Marcelo Camargo/Agência Brasil

Brasília - Nesta quarta-feira (24), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou a pesquisa clínica com o soro anti-Covid que está sendo desenvolvido pelo Instituto Butantan. Na prática, é um aval para o que o instituto consiga realizar o teste do soro em humanos.

A autorização foi condicionada a um Termo de Compromisso, que prevê a entrega de informações complementares – aquelas que não foram integralmente disponibilizadas – no início da pesquisa. Até o momento, o soro do instituto só foi testado em animais, e esta será a primeira vez que vai ser testado em seres humanos.

A análise do processo pela Anvisa levou nove dias e, segundo a agência, o restante do tempo foi utilizado pelo Butantan para complementar dados técnicos que faltavam no pedido original. O pedido de autorização do estudo foi enviado pelo Butantan do dia 2 de março.

Conforme a Anvisa, o objetivo da avaliação de uma proposta de pesquisa clínica é verificar se o estudo é suficiente para produzir dados confiáveis em relação à segurança e eficácia do medicamento.