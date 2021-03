Casa de prostituição é denunciada por causar aglomeração em Manaus. Na foto, material apreendido pela PM de Manaus Divulgação/ SSP-AM

Por iG

Publicado 25/03/2021 14:37 | Atualizado 25/03/2021 14:45

Manaus - Três mulheres foram apreendidas pela Polícia Militar do Amazonas após receberem uma denúncia de aglomeração em uma casa de prostituição, no bairro Dom Pedro, em Manaus. Com uma denúncia anônima, as autoridades foram até o local, na noite de quarta-feira (24), pelo descumprimento das ordens de restrição contra a Covid-19.



Prisão faz parte da operação Pronta Resposta, desenvolvida pelo coronel Louismar Bonates, secretário de Segurança Pública, com o intuito de investigar denúncias anônimas da população.

A Polícia Militar do Comando de Policiamento Especializado (CPE), chegaram no local da denúncia por volta das 21h30. Lá, foi encontrado cadernos com registros de programas sexuais com clientes, R$ 900 em espécie e máquinas de cartão de crédito.

Essa não foi a primeira vez que a casa de prostituição vira alvo de investigação da polícia. A primeira denúncia, no dia 9 de fevereiro, também feita por moradores, fez com a polícia localizasse drogas e apreendesse oito mulheres.

Ir contra as medidas impostas para conter a proliferação do novo coronavírus é crime. De acordo com o Código Penal, punição como prisão e multa se enquadram na situação de quem desrespeitar as restrições. O caso foi encaminhado para o 19º Distrito Integrado de Polícia.