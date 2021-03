O lote 270 da La Violetera tem excesso de dióxido de enxofre e pode causar dores de cabeça e abdominais Pixbay

Por Brasil Econômico

Publicado 26/03/2021 13:15 | Atualizado 26/03/2021 13:17

São Paulo - Nesta quinta-feira (25), o Procon-SP solicitou o recall do lote 270 de cogumelos fatiados do tipo champignon da importadora de frutas La Violetera. Os consumidores devem devolver os potes do produto com data de fabricação 08/01/2019 e validade 08/01/2022. O lote tem excesso do conservante dióxido de enxofre, que pode causar dores de cabeça e abdominais.



Em comunicado oficial, a empresa orienta que os consumidores entrem em contato através do e-mail [email protected] ou pelo telefone 0800 0413600 das 8h às 17h30, para receber orientações sobre como retornar o produto e ser ressarcido.

Os consumidores que sofreram algum tipo de acidente poderão solicitar, por meio do Judiciário, a reparação dos danos eventualmente sofridos.

O Portal iG tentou entrar em contato com a La Violetera, mas não obteve resposta até a conclusão desta reportagem.