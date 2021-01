Recalls devem ser realizados gratuitamente pelas montadoras Divulgação

Por iG - Economia

Publicado 18/01/2021 18:36

O Procon-SP comunicou nesta segunda-feira (18) que modelos de três montadoras precisarão de reparos para evitar acidentes e problemas mecânicos. Ao todo, seis veículos das marcas Hyundai, Volvo e Kawasaki serão atendidos pelos recalls.

Segundo o órgão, as manutenções devem ser realizadas gratuitamente e agendadas previamente junto as fabricantes. O órgão alerta que em caso de acidentes, os proprietários devem procurem a Justiça para serem ressarcidos.

Hyundai

A montadora sul-coreana realiza recall nos modelos i30, fabricados entre 2007 e 2010; Elantra, com montagem entre 2006 e 2007; e Santa fé, produzidos entre os anos 2005 e 2009. De acordo com a Hyundai, os veículos apresentam problemas que podem provocar infiltração de umidade no circuíto elétrico do módulo do sistema ABS causando curto-circuito. A empresa frisou que o defeito pode causar incêndio no motor.

telefone 0800-770-3355 ou site. O início dos reparos deve ocorrer apenas a partir de 15 de março. Os proprietários devem realizar uma visita em concessionárias autorizadas. O agendamento pode ser feito pelo

Hyundai i30 - Chassis não sequenciais 7U000322 a BU319420;

Hyundai Elantra - Chassis 6U000372, 7U207764 e 7U208055;

Hyundai Santa Fe: Chassis não sequenciais 6U000357 a AU538477.

Volvo

A montadora sueca Volvo também comunicou o Procon a necessidade de realização de recall no modelo XC90 modelo 2021 e fabricado entre os dias 10 e 20 de setembro do ano passado. Segundo a empresa, há uma falha no equipamento que realiza a fixação do módulo de controle do sistema de airbag (SRS). Se o problema não foi sanado, pode ocorrer uma falha no funcionamento do módulo e, em caso de colisão, o sistema de segurança poderá não ser acionado.

Os proprietários podem entrar em contato com a marca pelo telefone 0800-7077590 (de segunda a sexta-feira, das 6h às 23h) ou e-mail [email protected].

XC90 – Chassis YV1LFA2CCM1689489 aYV1LFBACDM1691618.

Kawasaki

Em comunicado emitido nesta segunda-feira (18), a Kawasaki informou que os proprietários dos modelos Ninja 400 e Z400 serão notificados para o recall nas motocicletas. A montadora japonesa afirmou que devido ao tratamento térmico do tensor da corrente de comando, pode ocorrer desgaste anormal no tensor o que acarretará em uma folga excessiva na corrente causando a falta de sincronia do motor.

A empresa afirmou que os proprietários devem agendar uma visita em uma concessionária através do telefone 0800-773-1210, das 9hs às 17hs, ou pelo site.

Z400 – Chassis 96PERSD1*LFS01781 até 96PERSD1*LFS01980;

Ninja 400 – Chassis 96PEXSG1*LFS01721 até 96PEXSG1*LFS01800.

* O dígito varia em cada motocicleta