Por iG

Publicado 25/03/2021 20:43

Brasília - O Supremo Tribunal Federal (STF) marcou a data do julgamento sobre a decisão do ministro Edson Fachin de anular as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva impostas pelo ex-juiz Sergio Moro. A data do júri foi escolhida pelo presidente da Corte, Luiz Fux, e acontecerá no dia 14 de abril.

Internamente, fontes comentam que a tendência é que a medida seja mantida.

Para anular a sentenças de Moro, Fachin argumentou que a 13ª Vara Federal de Curitiba, antes conduzida pelo ex-juiz, não era o foro adequado para conduzir os processos.



O resultado do julgamento marcado para abril não anula a decisão tomada na terça-feira de que Moro agiu com parcialidade na condução do processo sobre o tríplex no Guarujá (SP).