Publicado 26/03/2021 13:42 | Atualizado 26/03/2021 13:43

Brasília - Nesta sexta-feira (26), após conversa com seus apoiadores no Palácio do Planalto, o atual presidente Jair Bolsonaro, questionou o que o PT “não roubou do Brasil”.

Durante conversa, um apoiador disse ao Bolsonaro que era do Piauí, “da estrada da escoação da soja”, que de acordo com ele, “não tem mais porque o PT roubou”.

“O que esse pessoal não roubou no Brasil? Só faltou roubar a liberdade de vocês. Porque se tá o PT aqui no meu lugar, já teria roubado a liberdade de vocês”, declarou Bolsonaro.

Ainda pela manhã, o presidente falou sobre as novas medidas impostas nas cidades do Brasil para conter a proliferação do novo coronavírus . Uma pessoa presente no momento disse que a situação da cidade de São Paulo é crítica, com pessoas passando fome.“Está chegando ao fim esse sofrimento, se Deus quiser”, disse Bolsonaro.

Nesta semana, o país chegou a marca de 300.675 mortes pela Covid-19. Cerca de 1.999 brasileiros perderam suas vidas na quarta-feira (24). Tal número fez com que média móvel chegasse a 2.271, crescendo 33,4% em comparação há 14 dias.