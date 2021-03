Felipe Neto e Eduardo Bolsonaro Reprodução

Por O Dia

Publicado 26/03/2021 16:01 | Atualizado 26/03/2021 16:05

Rio - Felipe Neto e Eduardo Bolsonaro protagonizaram uma discussão no Twitter, nesta sexta-feira (26), após o youtuber revelar que perdeu um contrato que estava "99% fechado" com um banco por "ordens de cima".

Ainda segundo Felipe, que critica o presidente Jair Bolsonaro constantemente nas redes sociais, ele não irá "recuar nenhum passo".

Publicidade

Ao ver a reclamação de Felipe, Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, escreveu: "Canceladores reclamando de serem cancelados". Em seguida, Felipe retrucou: "Tô reclamando não, bananinha, estou só relatando. Dinheiro aqui não falta e nem vai faltar. Só que é tudo declarado e sem assessor sacando salário em dinheiro vivo. E também sem loja de chocolates".

Tô reclamando não, bananinha, estou só relatando.



Dinheiro aqui não falta e nem vai faltar.



Só q é tudo declarado e sem assessor sacando salário em dinheiro vivo. E tb sem loja de chocolates. — Felipe Neto (@felipeneto) March 26, 2021

Publicidade

A fala de Felipe faz referência ao esquema da "rachadinha", em que assessores ligados à família Bolsonaro teriam sacaram 90% do salário em dinheiro quando trabalharam para Flávio (Republicanos-RJ), na Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro), e para Carlos (Republicanos-RJ), na Câmara de Vereadores do Rio.

Além disso, Flávio também está sendo investigado pois teria utilizado uma franquia de loja de chocolates para lavar o dinheiro recebido do suposto esquema em seu gabinete.