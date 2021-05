Viih Tube quando ainda estava na casa do ’BBB 21’ Reprodução

Por O Dia

Publicado 21/05/2021 09:44

Rio - O "BBB 21" continua dando o que falar nas redes sociais. Viih Tube usou o Twitter, nesta quinta-feira, para alfinetar algum colega de confinamento, mas a youtuber se arrependeu e apagou a postagem logo em seguida, deixando os internautas curiosos para saber de quem ela estava falando.

"Me xingou até o último quando eu estava confinada e agora me chama babando meu ovo. A cara nem treme, CORAGEM", escreveu a youtuber no Twitter, sem citar o nome do tal amigo falso. A postagem de Viih Tube foi repostada pelo Instagram "Sub Celebrities" e a ex-BBB comentou na publicação.

"Eu amo quando falam sobre o jogo, acho o máximo, a galera tem mais é que fazer isso mesmo. Mas a pessoa era amiga antes, entrou na onda, só falou mal e agora quer fingir que nada aconteceu...", explicou a ex-BBB, ainda sem dizer de quem se tratava.