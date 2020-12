Prisão aconteceu na tarde de sábado Divulgação / Secretaria estadual do Governo

Por O Dia

Publicado 28/12/2020 10:33 | Atualizado 28/12/2020 13:16

Rio - Agentes da operação Laranjeiras Presente prenderam um homem que estava fingindo ser policial federal, no Largo do Machado, na tarde de sábado. Ele, que não teve a identidade revelada, tem 47 anos, e estava dentro de um carro com um adesivo do Ministério Público Federal (MPF), no bairro da Zona Sul do Rio.

De acordo com a Secretaria estadual de Governo, responsável pelo Segurança Presente, os agentes que estavam na região desconfiaram do veículo, um Volkswagen Bora. Ao abordarem o homem, ele se apresentou como policial federal e disse trabalhar no MPF. Ele tinha até uma carteira de identidade funcional, onde se lia "detetive".

Os agentes conseguiram confirmar que o homem não era policial. Durante uma revista no carro foi encontrada uma pistola Taurus, calibre 380, com 16 munições.

O homem foi levado à Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários (Delefaz), da Polícia Federal, onde foi autuado em flagrante por porte ilegal de armas e falsificação de selo ou sinal público. O carro e a pistola foram apreendidos.