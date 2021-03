Cidade onde nasceu Bolsonaro decreta lockdown para combater coronavírus Reprodução TV Brasil

Por iG

Publicado 27/03/2021 14:16 | Atualizado 27/03/2021 14:17

São Paulo - A prefeitura de Eldorado, no interior de São Paulo, decretou lockdown neste sábado como medida contra o coronavírus. A cidade é o local onde o presidente Jair Bolsonaro, publicamente contrário aos fechamentos, nasceu e foi criado.



A decisão foi tomada pelo prefeito Dinoel Pedroso Rocha (PL) considerando a fase emergencial do governo estadual paulista e uma recomendação feita pelas promotorias do Vale do Ribeira, que ameaçaram a gestão municipal a pena de responsabilização por omissão no combate à pandemia.

Entre as medidas estão a suspensão do funcionamento de estabelecimentos comerciais, de ambulantes e de prestadores de serviços, além de feiras livres e praças de alimentação.

Publicidade

Nesse período só poderão funcionar na cidade, sem horário de restrição, serviços vinculados à saúde, como hospitais, farmácias, além de postos de combustíveis, serviços de assistência social, funcionários de segurança privada.

Veterinários, hotéis, transportadoras, serviços de transporte, atividades que afetem o funcionamento de serviços essenciais, comércio atacadista, imprensa e serviços funerários, também estão livres.

Publicidade

Aqueles que descumprirem as medidas pagarão multas que variam entre R$ 300 e R$ 10 mil.

Por outro lado, a prefeitura local estabeleceu que vão poder funcionar das 6h às 20h, mas com 30% da capacidade total, correios, prestadores de serviços públicos essenciais, como de energia elétrica, saneamento básico, telecomunicações e cartórios, prestadores de serviços relacionados a serviços essenciais e comércio de insumos médico-hospitalares.

Publicidade

Supermercados, padarias, distribuidores de gás, agropecuárias e lojas de venda de água também vão poder funcionar nesse horário, mas consumos locais estão vetados.

Por fim, a prefeitura estabeleceu que o transporte público será ofertado apenas nos dias úteis e exclusivo para servidores dos serviços essenciais.