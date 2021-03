Eduardo Bolsonaro Michel Jesus/Câmara dos Deputados

Por iG

Publicado 29/03/2021 14:20 | Atualizado 29/03/2021 14:35

Na manhã desta segunda-feira, por meio das redes sociais, o deputado federal Eduardo Bolsonaro falou sobre a morte do PM no Farol da Barra, em Salvador, que aconteceu no último domingo. “Estão brincando de democracia, achando que o povo é otário”, disse Eduardo. As informações foram apuradas pelo Metrópoles.



Tentando politizar a morte do soldado da PM Wesley Soares, o parlamentar ainda fala em outra publicação sobre um “caos” na Bahia , governada por Rui Costa (PT).A deputada Bia Kicis (PSL-DF), presidente da Comissão de Constituição e Justiça, por meio do Twitter, publicou sobre o levante dos policiais militares . Em sua postagem que foi apagada em seguida, Kicis deu a entender de que estava apoiando movimento contra as medidas impostas pelo governador local em prol de conter a proliferação do novo coronavírus.

“Soldado da PM da Bahia abatido por seus companheiros. Morreu porque se recusou a prender trabalhadores. Disse não às ordens ilegais do governador Rui Costa da Bahia. Esse soldado é um herói. Agora, a PM da Bahia parou. Chega de cumprir ordem ilegal”, escreveu Kicis em postagem apagada.

Ao ser procurada sobre assunto, a parlamentar disse não existir nenhum motim. "Que ideia! As redes ficaram emocionadas com a morte do soldado. Mas refletindo melhor prefiro aguardar os rumos da investigação”, compartilhou.