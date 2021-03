Na reunião, a presidente da Pfizer Brasil afirmou que a previsão é de que o primeiro lote de vacinas covid-19 da farmacêutica chegue ao país entre abril e maio AFP

Publicado 29/03/2021 15:56

Rio - Com o objetivo de acelerar a campanha nacional de vacinação contra a covid-19, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, se reuniu nesta segunda-feira com a presidente da Pfizer Brasil, Marta Díez, e representantes do laboratório para alinhar os detalhes do cronograma de entrega de doses ao país. O contrato do Governo Federal com a farmacêutica prevê 100 milhões de doses para 2021.

“Precisamos ampliar a nossa capacidade vacinal agora. Convido vocês para fazermos esforços conjuntos para garantir essas vacinas o quanto antes”, disse Queiroga, fazendo um pedido para que 50 milhões de doses sejam enviadas ao Brasil em curto prazo.

Na reunião, a presidente da Pfizer Brasil afirmou que a previsão é de que o primeiro lote de vacinas covid-19 da farmacêutica chegue ao país entre abril e maio - as entregas serão feitas de forma escalonada e semanalmente, ainda de acordo com Marta Díez.

O cronograma previsto em contrato prevê 13,5 milhões de doses da vacina da Pfizer no segundo trimestre e outros 86,5 milhões de doses para o terceiro trimestre. Além da entrega das vacinas, Queiroga também alinhou com a farmacêutica questões de logística e distribuição dos imunizantes para todo o Brasil, de forma proporcional e igualitária.