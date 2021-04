Presidente do STF, Luiz Fux recebeu a vacina anticovid nesta sexta-feira Reprodução/TV Globo

Por IG - Último Segundo

Publicado 02/04/2021 15:25 | Atualizado 02/04/2021 15:26

O ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), recebeu nesta sexta-feira (2) a primeira dose da vacina contra a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2). A informação é da TV Globo.

Fux tem 67 anos e foi imunizado na sede do Museu da Justiça, no Centro Cultural do Poder Judiciário (CCMJ), no Centro do Rio de Janeiro.

Publicidade

O posto de vacinação onde o ministro recebeu a vacina foi aberto na última terça-feira (30), em uma parceria entre o Tribunal de Justiça do Rio e a Prefeitura do Rio.

Fux chegou ao local por volta de 13h30 e enfrentou a fila para receber sua dose do imunizante.

Publicidade

Em conversa com repórteres logo após receber a aplicação da dose, Fux evitou criticar políticos que não se imunizam. "Eu não critico a postura de nenhum homem público. Eu faço a minha parte", disse.

O presidente do STF, no entanto, afirmou que a Corte "definiu bem" que a competência sobre fechamento de comércios é concorrente de municípios, estados e da União.