Publicado 05/04/2021 12:03

O presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), pretende ligar para o presidente da Rússia, Vladimir Putin, na próxima terça-feira (06), numa tentativa de solucionar as questões pendentes do imunizante Sputnik V, contra a covid-19, no Brasil. As informações são do jornalista Igor Gadelha.

De acordo com interlocutores do Planalto, a ligação deve ser "no mais alto nível diplomático" para que os impeditivos impostos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) sejam solucionados o mais brevemente possível.

O laboratório brasileiro responsável pela produção da Sputnik V, em parceria com o fundo soberano, entrou com pedido de uso emergencial de 10 milhões de doses do imunizante em 26 de março.