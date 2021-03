Anvisa informou neste sábado que suspendeu o prazo para analisar o pedido de uso emergencial da Sputnik V AFP

Publicado 27/03/2021 21:07 | Atualizado 27/03/2021 21:13

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou neste sábado (27) que suspendeu o prazo para analisar o pedido de uso emergencial da vacina contra a Covid-19 Sputnik V, da Rússia. A decisão aconteceu por falta de parte dos documentos exigidos para a análise.



Segundo a Anvisa, uma triagem inicial foi feita e apontou que falta parte dos documentos exigidos, como especificações de qualidade e informações do tempo médio de acompanhamento dos pacientes que fizeram parte dos estudos. Com isso, o prazo inicial de sete dias úteis para a liberação do imunizante está suspenso até que a documentação seja regularizada.



Dados do painel da Anvisa deste sábado apontam que 62% dos documentos referentes à Sputnik V estão em análise, 18,2% precisam ser complementados e 18,7% não foram entregues.