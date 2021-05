Caminhão com 5,1 mil doses da Pfizer fica 'preso' em alagamento Reprodução

Por iG

Publicado 15/05/2021 08:28 | Atualizado 15/05/2021 08:48

Um alagamento em Recife deixou "preso" um caminhão frigorífico que transportava vacinas da Pfizer, nesta sexta-feira, dia 14. As 5,1mil doses seguiriam de avião para Petrolina, município que está a mais de 700 quilômetros de distancia da capital.



O caminhão trafegava entre a sede do Programa Estadual de Imunização (PNI) , na Zona Norte do Recife, onde as vacinas estavam armazenadas, e o Aeroporto Internacional Guararapes/ Gilberto Freyre, na Zona Sul, quando ficou preso em um dos pontos de alagamento mais conhecidos da cidade, a Avenida Recife.

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES), o imunizante que seria utilizado para vacinação de grávidas e puérperas, foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros e pela Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb).



Por causa do transtorno, os insumos tiveram que voltar para a sede do Programa Estadual de Imunização, “na temperatura adequada”, de acordo com a SES. Ainda segundo a Secretaria, as doses estavam "devidamente conservadas em Nitrogênio Líquido Refrigerado”.

Publicidade

As unidades seguirão para Petrolina neste sábado, 15, de acordo com o governo do estado.